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Политика

13:28

Путин прокомментировал развод сил в Донбассе

власть политика

Фото: ТАСС/Александр Река

Владимир Путин отреагировал на ситуацию с разведением сил в Донбассе. Он заявил, что для этого необходимо проявление политической воли.

Глава государства отметил, что в данной ситуации необходимо направить все усилия на поддержку политики, которую они проводят. Путин также добавил, что силы самопровозглашенных республик сейчас не покидают своих позиций, поскольку их могут занять националисты.

Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона не признали новую украинскую власть и объявили о создании ДНР и ЛНР. Киев в ответ ввел полную блокаду региона.

7 октября в Донбассе должно было начаться разведение сил украинских силовиков и ополченцев, однако его отложили из-за обстрелов и агрессии украинских радикалов. Очередная попытка отвода сил должна была состояться 10 октября.

Следственный комитет РФ возбудил шесть уголовных дел по факту обстрелов мирного населения Донбасса украинскими силовиками.

1 октября была подписана "формула Штайнмайера", которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

Документ также предусматривает, что в самопровозглашенных республиках пройдут местные выборы. После их признания ОБСЕ временное соглашение приобретет юридическую силу.

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