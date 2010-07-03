СК РФ возбудил ряд уголовных дел по фактам артобстрелов Донбасса

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Следственный комитет РФ возбудил шесть уголовных дел по фактам обстрелов мирного населения Донбасса украинскими силовиками. В результате обстрелов, которые были совершены с 19 по 30 сентября и 3 октября, пострадали пять человек.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, также были выявлены неизвестные ранее факты обстрелов, которые совершались с 18 марта по 25 сентября.

"По указанным фактам ГСУ СК России возбуждены шесть уголовных дел по части 1 статьи 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ")", – рассказала Петренко ТАСС.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ранее заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых – отказ Киева от контроля над регионом.

Первым вариантом министр назвал попытку реализации минских соглашений. Еще одна "тактика": "тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат и пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас". Как подчеркнул Пристайко, президент Украины Владимир Зеленский пытается продолжить то, что начали его предшественники в Минске.

Ранее Пристайко указал, что Киев не будет в рамках минских договоренностей вносить изменения в конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу.

1 октября была подписана "формула Штайнмайера", которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

Документ также предусматривает, что в самопровозглашенных республиках пройдут местные выборы. После их признания ОБСЕ временное соглашение приобретет юридическую силу.

