МЧС России выслало гуманитарную помощь жителям Донбасса

Фото: МЧС России

Колонна гуманитарной помощи, снаряженная МЧС России, начала движение на Донбасс, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Около 4 утра из Донского спасательного центра в Донецкую и Луганскую области начала движение автомобильная колонна МЧС России", – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что с помощью автомобилей МЧС РФ для жителей Донбасса будет привезена новая партия гуманитарной помощи, в том числе детские продуктовые наборы. Сейчас колонна движется к государственной границе. На пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" она пройдет необходимые таможенные процедуры, которые предусмотрены международным законодательством по доставке гуманитарных грузов. После этого колонна отправится в Донецк и Луганск для разгрузки.

МЧС России доставляет гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. Ведомство высылает в регионы самое необходимое – продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости.

Ранее на Украине потребовали распустить республики Донбасса. В Киеве заявили, что только при этом условии будут выполнены Минские соглашения.

В Кремле заявили, что подобная идея неожиданна для всех участников норманнского формата. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация вокруг нового условия украинской стороны остается неясной.