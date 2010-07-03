Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

07:08

МЧС России выслало гуманитарную помощь жителям Донбасса

политика общество

Фото: МЧС России

Колонна гуманитарной помощи, снаряженная МЧС России, начала движение на Донбасс, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Около 4 утра из Донского спасательного центра в Донецкую и Луганскую области начала движение автомобильная колонна МЧС России", – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что с помощью автомобилей МЧС РФ для жителей Донбасса будет привезена новая партия гуманитарной помощи, в том числе детские продуктовые наборы. Сейчас колонна движется к государственной границе. На пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" она пройдет необходимые таможенные процедуры, которые предусмотрены международным законодательством по доставке гуманитарных грузов. После этого колонна отправится в Донецк и Луганск для разгрузки.

МЧС России доставляет гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. Ведомство высылает в регионы самое необходимое – продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости.

Ранее на Украине потребовали распустить республики Донбасса. В Киеве заявили, что только при этом условии будут выполнены Минские соглашения.

В Кремле заявили, что подобная идея неожиданна для всех участников норманнского формата. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация вокруг нового условия украинской стороны остается неясной.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика