ВВС США сымитировали бомбардировку Крыма

Стратегические бомбардировщики В-52 военно-воздушных сил США совершили тренировочный полет над Черным морем. Как сообщили на сайте европейского командования ВС США, цель операции – обучение "взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами".

По информации источника, полет длился примерно 12 часов. Американские военные тренировались с Румынией, Украиной и Грузией. По словам представителей ВС США, подобные вылеты способствуют поддержке глобальной стабильности и безопасности.

Летающие аппараты вылетали с британской авиабазы Фэрфорд, как следует из базы данных мониторингового ресурса PlaneRadar. Один из самолетов, участвовавших в операции 19 октября, к 17:20 по московскому времени приблизился к Крыму, сымитировал бомбардировку и спустя полчаса начал удаляться от полуострова.

С начала октября у границ России было зафиксировано 42 разведывательных летательных аппарата. Бороться с беспилотниками может помочь система "Лаборатории Касперского".