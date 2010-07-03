Беспилотник "Орлан-30" поступит на вооружение в 2020 году

09:59
09:59
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Фото: airwar.ru
Новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-30" поступит на вооружение российской армии в 2020 году, сообщает газета "Известия". Новая модель уже прошла проверку в Сирии, а также на международных учениях "Центр-2019".
Отмечается, что это последняя модель из семейства "Орлан". Беспилотник оборудован усовершенствованной оптико-электронной системой, а также специальным комплексом наведения.
Его стартовая масса – около 30 килограмм, а дальность полета может составлять до 300 километров при крейсерской скорости в 150 километров в час. Полет может длиться более пяти часов. "Орлан-30" будет запускаться с катапульты, что позволит экономить топливо, а также место для старта.
БПЛА может вести разведку целей и выдавать их точные координаты с помощью глобальных систем навигации ГЛОНАСС и GPS. Военные эксперты считают, что использование нового беспилотника в боевых условиях серьезно повысит эффективность артиллерии и авиации.
Сейчас заканчивается разработка целой линейки БПЛА для Вооруженных сил. Сейчас проходят активные испытания отечественных дронов "Альтаир" массой до пяти тонн и "Охотник" массой до 20 тонн, выполненного по схеме "летающее крыло" с использованием стелс-технологий.
Ранее сообщалось, что новейший российский ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с истребителем пятого поколения Су-57. Испытательный полет длился более получаса. Военные отработали взаимодействие между беспилотником и Су-57. Отмечается, что "Охотник" расширяет радиолокационное поле истребителя и позволяет ему поразить противника без захода в его зону ПВО.
"Охотник" станет первым тяжелым дроном с ударными функциями в Вооруженных силах России. Он выполнен с применением таких материалов, что делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.
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