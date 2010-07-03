МИД Украины заявил о готовности к переговорам по Крыму

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МИД Украина сообщил, что Киев готов к проведению переговоров о "возвращении" Крыма. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

В сообщении отмечается, что Киев готов к нормандскому саммиту и к переговорам в любом формате, которые помогут Украине "вернуть" полуостров.

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич в Facebook подчеркнул, что восстановление украинского суверенитета над Крымом "невозможно никогда".

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил РИА Новости, что переговоры возможны, если в их основу ляжет желание Киева признать российский статус полуострова.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в разговоре с агентством указала, что "невозможно вернуть то, что тебе никогда по-настоящему не принадлежало".

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ.

Москва неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и вопрос о статусе полуострова закрыт.

Ранее посольства США на Украине назвало поездку президента РФ Владимира Путина в Крым "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".