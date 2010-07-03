Делегация из США приехала с визитом в Крым

Делегация американского Центра гражданских инициатив прибыла в Крым с ознакомительным визитом.
Как сообщил РИА Новости координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев, в программе – посещение ряда городов полуострова.
Отмечается, что визит общественников начался с посещения Симферополя, затем они отправятся в Севастополь. В составе делегации четыре человека.
"Цель визита – ознакомиться с ситуацией в Крыму изнутри, изучить, чего достиг полуостров за последние пять лет, как изменились настроения местного населения, и рассказать обо всем у себя на родине", – рассказал Горбачев.
Он отметил, что у гостей из США запланирована встреча с общественными организациями и национально-культурными объединениями, а также посещение ряда объектов.
Ранее журналист из США Джефф Опдайк побывал в Крыму и написал статью для издания Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать на полуостров.
Материал обрел политическое звучание, после чего Опдайк, который сейчас живет в Чехии, заявил, что "путешествия должны быть выше политики".
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