В СФ прокомментировали заявление США о непризнании выборов в Крыму

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление властей США о непризнании выборов, проведенных на территории полуострова.
"Их признание нас, честно говоря, совершенно не волнует. Ничего другого, кроме подобных заявлений, мы от них и не ожидаем. Для нас самое главное – что эти выборы признали крымчане и Россия в целом", – цитирует Цеков RT.
Сенатор отметил, что подобные заявления "свидетельствуют о том, что они не оценивают ситуацию такой, какая она есть на самом деле", а "находятся в плену тех штампов, которые выработали по Крыму".
"И слова они подбирают соответствующие – "оккупационные". Это наша земля и наша родина. Поэтому мы слышим, что они говорят, но особо на это внимания не обращаем", – добавил Цеков.
Ранее в посольстве США на Украине заявили, что не признают выборы в Крыму, прошедшие в единый день голосования, 8 сентября.
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