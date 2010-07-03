Аксенов призвал Зеленского приехать в Крым и узнать выбор его жителей

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Глава Республики Крым Сергей Аксенов готов пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Крым для того, чтобы он лично услышал мнение жителей полуострова о его принадлежности. Слова политика передает РИА Новости.

"У него (Владимира Зеленского – прим.) квартира тут своя в Ялте. Давайте, приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте вопросы людям и спросите – хотят ли они назад в Украину, услышьте ответ и соответственно примите ответ. Сделайте так, как хотят крымчане", – заявил Сергей Аксенов.

Глава полуострова отметил, что политики на Украине отказываются понимать, что решение на референдуме было цивилизационным выбором жителей Крыма.

"Всем украинским политикам следует признать истину: Крым российский, это навсегда, есть воля народа, и никто это изменить не сможет. Чем быстрее они к этому придут – тем легче будет Украине и нам", – подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма при этом напомнил, что решение о приглашении Зеленского на полуостров принимает не он, а министерство иностранных дел РФ.

Ранее в Крыму оценили слова экс-министра о потерях Киева от блокады полуострова. Отмечается, что Украина лишилась доходов от поставок электроэнергии, воды и сельхозпродукции.