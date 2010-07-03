В Крыму оценили слова экс-министра о потерях Киева от блокады полуострова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за блокады Крыма Киев ежегодно теряет более миллиарда долларов, лишившись доходов от поставок электроэнергии, воды и сельхозпродукции. Зампред парламента Крыма Владимир Бобков согласился с этим утверждением, назвав его "показательным", передает РИА Новости.

"Когда люди занимают ключевые посты, они не способны на принятие адекватных решений и следуют политической конъюнктуре. Когда же они выходят в отставку, как будто бы открываются глаза и начинают звучать трезвые заявления, а это заявление действительно трезвое", – отметил Бобков, добавив, что экономически Крым был связан с Украиной со времен СССР, но эти традиции оказались "в одночасье прерваны Киевом без обеспечения альтернативы".

"Это создало сложности на территории Крыма, крымчане будут помнить тот месяц энергоблокады до включения первой нитки энергомоста из Кубани", – подчеркнул зампред парламента.

Он также выразил надежду на то, что подобные заявления "постепенно перейдут от экс-министров к действующим министрам, чтобы восторжествовал здравый смысл".

В 2014 году Украина полностью прекратила поставки воды по Северо-Крымскому каналу, в конце лета 2015-го были заблокированы поставки товаров и сельхозпродукции, при этом в ноябре 2015 года Крым оказался полностью лишен поставляемой с территории Украины электроэнергии в результате подрыва экстремистами электроопор на территории Херсонской области.

В августе 2019 года Владимир Зеленский заявил, что Крым "обязательно возвратится в состав Украины". Президент также рассказал о планах упростить на законодательном уровне получение разрешения для переселенцев из Крыма на посещение родственников, оставшихся на полуострове. Вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков отметил, что подобные высказывания "вызывают иронию", а Киеву стоит в первую очередь прекратить огонь в зоне разграничения с ДНР и ЛНР.