Украина заявила о снижении объемов поставок российского дизеля

Фото: depositphotos/blinow61

Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе этого года снизились вдвое. Доля российского дизеля на рынке составит около 20%. Об этом сообщил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

"Зато увеличились поставки из Беларуси, стран ЕС и с морских направлений", – написал он Facebook.

Он подчеркнул, что нет никакого дефицита, и цены на дизельное топливо снизились. Это говорит о том, что решение было продумано, введено правильно, вовремя и эффективно имплементировано, подчеркнул Герус.

С 1 августа кабмин Украины установил спецпошлины на большинство российских товаров. В их числе и дизельное топливо. Ряд крупнейших импортеров топлива заявили о намерении прекратить из-за этого поставки топлива из РФ.

Ранее "Нафтогаз Украины" потребовал взыскать с России 5,2 миллиарда долларов. "Нафтогаз" и входящие в его группу компании обратились в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге с иском о размере компенсации убытков, которые нанесла "экспроприация" активов группы в Крыму.

