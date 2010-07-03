В Минтруде рассказали, где работают и сколько получают крымчане

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Минтруд Крыма представил данные о самых популярных на полуострове сферах занятости, пишет News.ru.
Отмечается, что наибольшее число работников в Крыму зафиксировано в промышленности – 69,1 тысячи человек. Далее в рейтинге идет образование (63 тысячи), а затем – здравоохранение и предоставление социальных услуг (62,8 тысячи).
Популярными сферами являются также торговля и ремонт автотранспорта (42,5 тысячи), государственное управление и обеспечение военной безопасности и социальное страхование (36,6 тысячи).
По статистике от 1 января 2019 года, в Крыму проживает 1 миллион 911,8 тысячи человек. В трудоспособном возрасте находится 53,9% населения республики, из них 94,4% классифицировались как занятые, а 5,6% – как безработные.
Согласно данным за январь–март 2019 года наиболее высокая зарплата в Крыму зафиксирована в сферах финансовой и страховой деятельности (это в среднем 54453 рубля в месяц), добычи полезных ископаемых (53504) и обеспечения электрической энергией, газом и паром (39061). Средняя заработная плата по полуострову составила 29384 рубля. Больше всего вакансий с оплатой труда более 20 тысяч выявили в Симферополе.
Ранее советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев опубликовал в социальных сетях цитаты из писем жителей полуострова, где они рассказывают о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией. Люди отмечают рост пенсий и зарплат, новые больничные корпуса, спокойствие на улицах, большое количество туристов, повысившееся качество дорог и регулярные мероприятия и активности. При этом граждане пожаловались, что "море стало грязным", а в работе банков наблюдаются периодические проблемы.
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