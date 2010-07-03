В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что для возобновления своего участия в формате G8 Россия должна "уйти" из Крыма. Комментируя высказывание Волкера, депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара отметил, что вопрос возвращения полуострова "никогда не будет поставлен на чашу весов". Его слова приводит RT.

"Крым раз и навсегда стал частью России. И в этом отношении мы прекрасно понимаем, что и без G8, без участия в этом формате роль нашей страны на международной арене с каждым годом только возрастает", – подчеркнул Ганжара.

Ранее издание The Guardian писало, что Дональд Трамп поссорился с другими лидерами стран – участниц G7 из-за вопроса о возвращении России. Глава Белого дома настаивал, что "Россия должна присутствовать в зале" для обсуждения проблем Сирии, Ирана и КНДР. Это мнение поддержал глава правительства Италии Джузеппе Конте, японский премьер-министр Синдзо Абэ сохранял нейтралитет. Борис Джонсон и Ангела Меркель выступили против.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя возвращаться к формату "Большой восьмерки" при отсутствии консенсуса всех стран G7.