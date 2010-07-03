США планируют работать над возвращением России в G7

Администрация США будет возвращать Россию в G7, сказал госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу FOX59 WXIN.
По его словам, американский лидер заявил, что США должны это сделать. "Я работаю на президента", – отметил Помпео.
Ранее The Guardian сообщила, что Дональд Трамп поссорился с лидерами стран – участниц G7 из-за вопроса о возвращении России. Президент США подчеркивал, что "Россия должна присутствовать в зале" для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР.
С ним согласился глава правительства Италии Джузеппе Конте, японский премьер Синдзо Абэ сохранял нейтралитет. Остальные же оказались против.
26 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращаться к формату "Большой восьмерки" без консенсуса всех государств G7 нельзя. При этом, по утверждению Пескова, Россия не считает провокацией со стороны Трампа его заявления о возвращении к формату G8 с учетом противоречий между странами "семерки".
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