Бывшего президента Крыма госпитализировали с инсультом в Турции

Единственный в истории президент Крыма Юрий Мешков перенес инсульт на отдыхе в Турции и был госпитализирован в одну из местных больниц, передает РИА Новости.
Как рассказал экс-депутат крымского парламента Вадим Мордашев, инцидент произошел вечером 1 сентября. Мешкова ввели в искусственную кому, ему потребуется дорогостоящее лечение. В настоящее время родственники ждут российского консула. Мордашев добавил, что спровоцировать инсульт могла жара.
Юрию Мешкову сейчас 73 года. В феврале 1994-го его избрали президентом Республики Крым. Он оставался на этой должности до отмены действовавшей в Крыму конституции весной 1995 года. После того как произошло создание Автономной республики Крым в составе Украины, Мешков переехал в Москву.
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