Бывшего президента Крыма госпитализировали с инсультом в Турции

Фото: Youtube-канал "Крым. Реалии"

Единственный в истории президент Крыма Юрий Мешков перенес инсульт на отдыхе в Турции и был госпитализирован в одну из местных больниц, передает РИА Новости.

Как рассказал экс-депутат крымского парламента Вадим Мордашев, инцидент произошел вечером 1 сентября. Мешкова ввели в искусственную кому, ему потребуется дорогостоящее лечение. В настоящее время родственники ждут российского консула. Мордашев добавил, что спровоцировать инсульт могла жара.

Юрию Мешкову сейчас 73 года. В феврале 1994-го его избрали президентом Республики Крым. Он оставался на этой должности до отмены действовавшей в Крыму конституции весной 1995 года. После того как произошло создание Автономной республики Крым в составе Украины, Мешков переехал в Москву.