Жена Розенбаума опровергла его госпитализацию

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Супруга певца Александра Розенбаума Елена Савшинская опровергла информацию о том, что музыкант находится в больнице.

"Все в порядке, нет, он не в больнице", – сказала Савшинская "Интерфаксу".

Представителям Розенбаума также неизвестно о его возможной госпитализации.

Информацию о том, что Розенбаум перенес операцию и находится в тяжелом состоянии в реанимации, распространил ряд СМИ.

Ранее стало известно, что народный артист РСФСР Валентин Гафт, который перенес инсульт, остается в реабилитационном центре под наблюдением врачей. 7 августа сообщалось о госпитализации артиста, врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

