Супруга Гафта рассказала о состоянии артиста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Народный артист РСФСР Валентин Гафт, перенесший инсульт, остается в реабилитационном центре под наблюдением врачей, сообщила его супруга Ольга Остроумова.

"Сегодня у Валентина Иосифовича день рождения, спасибо, по самочувствию все так же – все нормально. Под наблюдением врачей он реабилитируется", – цитирует актрису Агентство "Москва".

7 августа стало известно о госпитализации Гафта. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное. У артиста был инсульт.

Валентин Гафт – советский и российский актер театра и кино. Родился 2 сентября 1935 года в Москве. Сегодня ему исполняется 84 года.

Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Он – ведущий актер московского театра "Современник" с 1969 года. Играл в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Известен также благодаря картинам "Забытая мелодия для флейты", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово…", "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи". В общей сложности Гафт исполнил более сотни ролей в кино.

