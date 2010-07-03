Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:40

Супруга Гафта рассказала о состоянии артиста

культура

12:40

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Народный артист РСФСР Валентин Гафт, перенесший инсульт, остается в реабилитационном центре под наблюдением врачей, сообщила его супруга Ольга Остроумова.

"Сегодня у Валентина Иосифовича день рождения, спасибо, по самочувствию все так же – все нормально. Под наблюдением врачей он реабилитируется", – цитирует актрису Агентство "Москва".

7 августа стало известно о госпитализации Гафта. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное. У артиста был инсульт.

Валентин Гафт – советский и российский актер театра и кино. Родился 2 сентября 1935 года в Москве. Сегодня ему исполняется 84 года.

Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Он – ведущий актер московского театра "Современник" с 1969 года. Играл в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Известен также благодаря картинам "Забытая мелодия для флейты", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово…", "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи". В общей сложности Гафт исполнил более сотни ролей в кино.

Читайте также

культура

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика