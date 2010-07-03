Петр Мамонов будет находиться дома до следующей операции

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Супруга музыканта и актера Петра Мамонова сообщила, что до следующей операции ее муж будет находиться у себя дома, передает Агентство "Москва".

"Мы забрали его из больницы под расписку, сейчас он дома. Нужно теперь ждать две с половиной недели до следующей операции", – рассказала Ольга Мамонова.

Она добавила, что самочувствие у ее супруга "неважное", но он не захотел оставаться в клинике.

Петра Мамонова госпитализировали в реанимацию городской клинической больницы № 1 имени Пирогова с инфарктом 24 августа. Все ближайшие концерты были отменены. Вскоре его прооперировали, однако актеру предстоит еще одно хирургическое вмешательство – ему установят в сосуды специальный каркас, который обеспечивает расширение участка, суженного патологическим процессом.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года. В первой половине 1980-х годов он со своим школьным приятелем Александром Липницким создал группу "Звуки Му". В 1991 году, работая в Театре имени Станиславского, Мамонов вновь собрал группу, которая затем отправилась на гастроли с театром и дала серию концертов, выпустив при этом альбомы "Грубый закат" (1993) и "Жизнь амфибий, как она есть" (1996).

В кино Мамонов дебютировал в 1986 году в короткометражке "Хау ду ю ду". Потом он снялся в культовом фильме Рашида Нугманова "Игла" (1988), картине Павла Лунгина "Такси блюз" (1990) и фильмах "Анна Карамазофф" (1991), "Терра инкогнита" (1994) и "Время печали еще не пришло" (1995).

За последние годы актер отметился в лентах "Шапито-шоу" (2011) Сергея Лобана, "Иерей-Сан: исповедь самурая" (2015) Егора Баранова и Ивана Охлобыстина, а также сериале "Пепел" (2010) Вадима Перельмана.