Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии

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Музыкант и актер Петр Мамонов будет находиться под присмотром врачей кардиологического отделения Первой Градской больницы имени Пирогова до следующей операции на сердце, сообщила жена артиста Ольга Мамонова.

По предварительным подсчетам, установка в сосуды специального каркаса, который обеспечивает расширение участка, суженного патологическим процессом, пройдет через 26 дней, отметила жена артиста.

"До этого его не выпишут, он будет в обычной палате. Врачи говорят, что состояние стабильное", – рассказала Мамонова ТАСС.

Петра Мамонова госпитализировали в реанимацию городской клинической больницы № 1 имени Пирогова с инфарктом 24 августа. Все ближайшие концерты отменены.

Российский рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий Петр Мамонов родился в 1951 году. Был в числе первых московских хиппи. В первой половине 1980-х годов со школьным приятелем Александром Липницким создал группу "Звуки Му".

В кино Петр Мамонов дебютировал в 1986 году в короткометражном фильме "Хау ду ю ду". Снимался в лентах "Игла", "Такси блюз", "Анна Карамазофф", "Нога", "Терра инкогнита", "Шапито-шоу", "Остров" и других.

