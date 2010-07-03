Представитель Михалкова сообщил о состоянии режиссера после операции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В пресс-службе режиссера Никита Михалков рассказали, что восстановление народного артиста РСФСР займет время.

Ранее сообщалось, что на первом в России фестивале творческих сообществ "Таврида-Арт" в Крыму Михалков появился на костылях. Он рассказал, что перенес семь операций на ноге и провел 39 часов под наркозом.

"Никита Сергеевич сейчас восстанавливается, это займет время. Его многие отговаривали от посещения "Тавриды", но он посчитал важным общение с молодыми людьми, которые собрались на фестиваль в Крыму", – цитирует РИА Новости представителя режиссера.

Осенью прошлого года в СМИ появлялась информация, что режиссер перенес плановую операцию, связанную со "старой спортивной травмой".

Актерские и режиссерские работы Никиты Михалкова удостоены ряда премий, призов российских и международных кинофестивалей. В их числе престижные награды: "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля (1991, "Урга - территория любви"), "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке и Гран-при Каннского фестиваля (1994, 1995 соответственно, "Утомленные солнцем"), "Специальный лев" Венецианского кинофестиваля за вклад в киноискусство (2007). "Урга - территория любви" и "12" номинировались на "Оскар" в категории лучший фильм на иностранном языке.

