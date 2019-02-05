Михалков назвал овцами участниц Comedy Woman

Никита Михалков в новом выпуске своей авторской программы "Бесогон" на YouTube раскритиковал юмористическое шоу Comedy Woman и назвал его участниц овцами. Причиной резких высказываний стала шутка о советском генерале Дмитрии Карбышеве.
"Ну а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое – на 40-градусном морозе стоять поливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?", – сказал режиссер.
Речь идет об одном из старых номеров Comedy Woman, который вышел в 2013 году. Тогда участницы пошутили о "замерзшем духе" генерала Карбышева.
Генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев участвовал в русско-японской и Первой мировой войнах. Во время Великой Отечественной войны был захвачен в плен и попал в немецкий концлагерь. Последним местом заключения Карбышева стал концлагерь Маутхаузен.
Генерал умер 18 февраля 1945 года. Тогда в концлагере немцы выгнали на мороз около 500 заключенных, в числе которых был и Карбышев, пытали их и обливали ледяной водой. Тело Карбышева было сожжено в печах Маутхаузена.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.