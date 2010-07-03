Съемки нового фильма Михалкова перенесли из-за операции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Съемки нового фильма Никиты Михалкова "Шоколадный револьвер" могут начаться в 2020 году, а не в текущем, как планировалось, сообщает "Интерфакс".

"Мы съемки еще не начали, потому что у меня было несколько операций на ноге – мы откладывали. Поэтому, если Господь управит, в конце декабря или с 10 января мы должны начать", – сказал Михалков.

На первом в России фестивале творческих сообществ "Таврида-Арт" в Крыму Михалков появился на костылях. Он рассказал, что из-за операций провел 39 часов под наркозом.

"Меняли сустав и занесли инфекцию. И началась череда всяких испытаний", – пояснил режиссер.

О съемках фильма "Шоколадный револьвер" стало известно весной прошлого года. Жанр картины – современная драма. Михалков должен выступить режиссером, продюсером и соавтором сценария – вместе с братьями Пресняковыми, авторами сценария "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова.

В апреле Михалков заявил, что не разрешал использовать свой образ для рекламы биологически активных добавок в Сети. Добиваться удаления ссылок он намеревался в суде.