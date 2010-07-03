Михалков подал в суд на рекламу БАДов с его портретом

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Режиссер Никита Михалков заявил, что не разрешал использовать свой образ для рекламы биологически активных добавок в Сети. Добиваться удаления ссылок он намерен в суде, передает ТАСС.

По словам Михалкова, он уже подал иск, чтобы "недобросовестные распространители" не обманывали людей, прикрываясь его именем.

"Если люди видят в той или иной рекламе человека, мнению которого они доверяют, они могут последовать этим лживым рекомендациям", – сказал режиссер.

Он предположил, что такая реклама может навредить "жизни и здоровью" покупателей и призвал остальных знаменитостей, чьи имена тоже используют, добиваться справедливости.

