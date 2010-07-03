Стала известна дата выхода фильма по роману Глуховского "Метро 2033"

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Писатель Дмитрий Глуховский рассказал, что в 2022 году выйдет фильм по его постапокалиптическому роману "Метро 2033", сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам писателя, он не решался на экранизацию романа более десяти лет, поскольку "не видел продюсеров, способных перенести эту книгу на экран".

Теперь Глуховский готов стать креативным продюсером картины и "помогать в ее создании словом и делом".

"Мы планируем вложить в производство картины, в ее российское и международное продвижение рекордный бюджет для фильмов холдинга", – рассказал продюсер фильма Валерий Федорович.

Роман "Метро 2033" рассказывает о жизни людей в московском метро после ядерной войны. Бестселлер переведенный на 37 языков.

Ранее телеканал НТВ потребовал удалить из Сети трейлер российского сериала "Чернобыль". Претензии о нарушении авторских прав получили несколько СМИ и блогеров.