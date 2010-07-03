Телеканал НТВ потребовал удалить из Сети трейлер своего сериала "Чернобыль"

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Фото: кадр видео телесериала “Чернобыль”, НТВ
Телеканал НТВ потребовал удалить из Сети трейлер российского сериала "Чернобыль". Претензии о нарушении авторских прав получили несколько СМИ и блогеров.
Как сообщает Lenta.ru, телеканал считает, что видео является не трейлером, а "рабочим материалом". Из-за жалоб трейлер сериала удаляют из соцсетей. Однако копии ролика до сих пор доступны в Twitter и Telegram.
Ранее пользователи Рунета высмеяли трейлер российского сериала про Чернобыль. В частности, многих позабавили киноляпы, которые удалось найти в видео. Так, зрители обратили внимание, что у двух автомобилей в разных сценах одинаковые номера. Критики также с иронией отнеслись к американскому шпиону, который якобы был замешан в истории.
Трейлер российского сериала "Чернобыль" производства Amalgama Studio появился в Сети в июле 2019 года. Известно, что главные роли в фильме исполнят Игорь Петренко, Дмитрий Ульянов, Надежда Михалкова, Елена Яковлева и Александр Ильин.
Действие будет разворачиваться с апреля по декабрь 1986 года. Украинский отдел КГБ узнает об интересе, который проявляют иностранные спецслужбы к Чернобыльской АЭС. Для того, чтобы найти шпиона ЦРУ, в Припять прибывает подполковник военной разведки.
По словам режиссера фильма Алексея Мурадова, история охватит несколько периодов: за несколько часов до взрыва, сам взрыв и несколько месяцев спустя. Ожидается, что сериал будет состоять из 12 эпизодов. Его выход должен состояться на телеканале НТВ уже в этом году.
Трейлер российского сериала про Чернобыль высмеяли за киноляп
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