"Похищенный временем": почему аудиоквест по вселенной "Метро 2033" – вовсе не квест

По пути на работу прямо в метро прошли иммерсивный аудиоквест "Похищенный временем". Он создан по мотивам произведения Константина Бенева "Квантовый скачок", в основе которого, в свою очередь, – вселенная "Метро 2033" Дмитрия Глуховского. Рассказываем, что это такое и почему "Похищенный временем" – далеко не квест.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

О чем квест и как его купить?

Аудиоквест доступен на сайте qwixi.net, его цена €9 (кстати, совсем недавно он стоил 12, сейчас, видимо, скидки). Регистрируешься, платишь около 700 рублей, скачиваешь приложение и "играешь". Сюжет такой: главный герой – комиссар Ржевского сражения с поля боя Второй мировой войны попадает в будущее – в 2034 год, где людям приходится обитать в тоннелях подземки, подстраиваться под новые правила выживания и вообще строить мир "без солнца над головой". Миссия солдата – предотвратить хаос XXI века и вернуться "домой", на поле боя Ржевского сражения.

Что не так в квесте?

В описании заявлено, что "Похищенный временем" – иммерсивный квест, главное действие которого происходит в московском метро. Надеешься, что по ходу сюжета нужно будет исследовать мир подземки: разглядывать метрополитен, чтобы разгадать очередную головоломку, и искать какие-то подсказки в архитектуре станций. Ведь квест, да еще и иммерсивный, – это полное погружение в сюжет, причем настолько глубокое, что участник должен быть "здесь и сейчас", даже физически. Но "Похищенный временем" – это не тот формат.

При покупке аудиоквеста создатели упоминают, что его можно проходить, лежа на диване. Но где тогда иммерсивность? Я решила строго следовать указаниям. Первая точка – станция метро "Площадь Революции". Приезжаю и включаю первый отрывок аудио: и сразу – звуки оружия. Вполне логично, ведь здесь скульптуры с ружьями в руках. Отвечаю на вопросы по сюжету квеста: "Где воевал товарищ комиссар?" Подсказка есть в описании квеста – в "Ржевском сражении": находиться "на месте" для этого необязательно.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Дальше двигаюсь к "Охотному ряду", параллельно слушаю очередной отрывок, где главного героя куда-то ведут по пустым тоннелям московского метро. Оглядываюсь по сторонам: вокруг толпы людей, бегущих по делам на максимальной скорости. Пытаюсь абстрагироваться, даже закрываю глаза, но мешает звук поездов. Кто-то тычет пальцем в плечо – женщина почтенного возраста смотрит на меня и с ужасом спрашивает:

– Где я? Не могу понять, куда мне идти: не была в метро с 90-х, раньше хотя бы указатели были, а сейчас что? Мне на "Каширскую" надо, помогите, а?

– Вам – в переход на "Театральную", – отвечаю я, а сама думаю: "Вот это иммерсив, она как комиссар из квеста: тоже не понимает, как здесь оказалась и куда бежать дальше".

Следующий пункт квеста – станция "Лубянка". Снова слушаю аудио и все жду, когда надо будет искать "подсказку" в подземке, но и в этот раз ее нет. По сюжету на "Лубянке" главного героя допрашивают – параллель в лоб. И дальше все в том же духе.

Связь квеста с московским метро очень условная. Столичная подземка – главная локация "Похищенного временем", на этом ее "функции" заканчиваются. Присутствовать в метро и правда необязательно, но остается открытым вопрос, почему квест – иммерсивный?

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Как дела с сюжетом?

Спойлер: все хорошо. Сюжет точно понравится тем, кто любит фантастику, темы апокалипсиса и обожает задаваться вопросом: "Что будет, если грянет Третья мировая". Повествование линейно, много интересных деталей, например, в 2034 году деньги перестали быть разменной монетой – бартер снова в почете, даже некоторые характеры героев прописаны: кто-то, несмотря на мировой хаос, все еще помнит "довоенные" привычки – любит затянуться сигареткой-другой, а в новом мире их достать тяжело, вот и приходится крутиться.

Именно сюжет – основа квеста и его разгадка. Главное – внимательно слушать аудио, подмечать интонации героев и анализировать, как стоит вести себя герою в той или иной ситуации. В целом, "Похищенный временем" – это аудиокнига, где время от времени надо отвечать на вопросы и "идти дальше". То, что путешествовать по подземке 2034 можно, даже лежа на диване, вопрос другой.

Ксения Сергиенко