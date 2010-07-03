В Ростуризме рассказали, где можно отдохнуть в межсезонье

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Специалисты Ростуризма рассказали, где россиянам можно отдохнуть в период межсезонья, сообщает RT.

В конце осени и в начале зимы российским туристам следует посетить историко-культурные центры страны: Москву, Санкт-Петербург, Казань или Нижний Новгород. В такие города лучше всего приезжать на несколько дней, чтобы осмотреть все достопримечательности.

Если свободного времени мало, то можно изучить окрестности своего города. Специалисты советуют посетить местные марки, усадьбы или архитектурные комплексы.

Для укрепления иммунитета подойдут курорты Краснодарского и Ставропольского краем, а также Крым. Отмечается, что сейчас на полуострове не так много туристов, поэтому проживание обойдется почти в два раза дешевле, чем летом.

Для длительного путешествия лучше всего подойдет Дальний Восток. На Сахалине туристов заинтересует мыс Великан и побережье Охотского моря. В Южно-Сахалинске для гостей работают более 300 ресторанов и баров, где можно попробовать местную кухню, заключили в Ростуризме.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столица второй год подряд попала в топ-10 лучших мест на планете для осенних путешествий по мнению телеканала CNN.