Названы самые бюджетные направления для осенних путешествий

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Самым бюджетным для россиян направлением для осенних путешествий стала поездка из Москвы в Минск. Авиабилеты туда-обратно обойдутся в 6,5 тысячи рублей, сообщает RT.

На втором месте путешествие в Ереван из Краснодара (6,6 тысячи рублей) и Ростова-на-Дону (7,2 тысячи рублей). Из Москвы в Салоники можно слетать за 8,5 тысячи рублей.

От 9 до 15 тысяч рублей будут стоить билеты из Москвы в Ереван, Стамбул, Рим, Прагу и Милан. Самая дешевая поездка внутри страны – из Калуги в Минеральные Воды и обратно (2,9 тысячи рублей).

Дешевле 5 тысяч рублей обойдутся билеты из Москвы в Махачкалу, из Калуги в Сочи и из Краснодара в Санкт-Петербург.

По сравнению с прошлым годом цены на билеты по некоторым направлениям снизились. В частности, на 37% подешевели билеты из Москвы в Калининград, на 29% – из Ростова-на-Дону в Москву и на 27% – из Москвы в Краснодар.

Какие направления для путешествий самые выгодные этой осенью



Ранее сообщалось, что российские курорты Черноморского побережья лидируют в списке бюджетных мест для отдыха в период с августа по октябрь. Готовый тур для двоих на семь дней в октябре обойдется в сумму от 29 100 рублей.