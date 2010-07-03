Названы самые бюджетные направления для осенних путешествий

Самым бюджетным для россиян направлением для осенних путешествий стала поездка из Москвы в Минск. Авиабилеты туда-обратно обойдутся в 6,5 тысячи рублей, сообщает RT.
На втором месте путешествие в Ереван из Краснодара (6,6 тысячи рублей) и Ростова-на-Дону (7,2 тысячи рублей). Из Москвы в Салоники можно слетать за 8,5 тысячи рублей.
От 9 до 15 тысяч рублей будут стоить билеты из Москвы в Ереван, Стамбул, Рим, Прагу и Милан. Самая дешевая поездка внутри страны – из Калуги в Минеральные Воды и обратно (2,9 тысячи рублей).
Дешевле 5 тысяч рублей обойдутся билеты из Москвы в Махачкалу, из Калуги в Сочи и из Краснодара в Санкт-Петербург.
По сравнению с прошлым годом цены на билеты по некоторым направлениям снизились. В частности, на 37% подешевели билеты из Москвы в Калининград, на 29% – из Ростова-на-Дону в Москву и на 27% – из Москвы в Краснодар.
Какие направления для путешествий самые выгодные этой осенью
Ранее сообщалось, что российские курорты Черноморского побережья лидируют в списке бюджетных мест для отдыха в период с августа по октябрь. Готовый тур для двоих на семь дней в октябре обойдется в сумму от 29 100 рублей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.