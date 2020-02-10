Посвященный Пастернаку маршрут появился на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На портале "Узнай Москву" появился новый маршрут, посвященный прозаику и переводчику, лауреату Нобелевской премии по литературе Борису Пастернаку. Его разработали к 130-летию со дня рождения поэта. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Маршрут протяженностью 11 километров включает в себя восемь мест в центре города. Во время двухчасовой прогулки горожане пройдут возле Дома Веденеева, где родился поэт. Далее маршрут проведет москвичей и гостей столицы вдоль Политического музея и Нескучного сада, которому Пастернак в 1917 году посвятил стихотворение.
"Во время прогулки пользователи познакомятся с интересными фактами из биографии Бориса Пастернака и узнают о людях, которые в разные годы окружали писателя. Многие из них стали прототипами героев его произведений, в том числе отмеченного Нобелевской премией романа "Доктор Живаго", — рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл.
Мероприятия в честь 130-летия со дня рождения Бориса Пастернака проходят по всей Москве. В лектории павильона "Рабочий и колхозница" на ВДНХ 10 февраля пройдет творческий вечер, а 14 февраля в центре славянской письменности "Слово" состоится мастер-класс по стихосложению.
Пастернак родился 10 февраля 1890 года в Москве. В 1912 году окончил Московский университет, но за дипломом не пришел. В 1958 году был награжден Нобелевской премией по литературе за роман "Доктор Живаго".
Книга вышла в свет сначала в Италии в 1957 году, а затем в Нидерландах, Великобритании и США. В результате писатель был подвергнут травле со стороны советского правительства и ряда коллег, после чего отказался от премии.
В августе 2019 года экс-министр культуры Владимир Мединский подарил режиссеру Квентину Тарантино в Москве факсимильное издание первой книги стихов Бориса Пастернака "Близнец в тучах", выпущенное в 1913 году. Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
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