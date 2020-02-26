Посвященные памятникам новые маршруты появились на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На портале "Узнай Москву" появилось пять новых виртуальных маршрутов, посвященных архитектурным памятникам. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что всего пользователям теперь доступны туры более чем по 20 объектам культурного наследия, и каждый может прогуляться онлайн по уникальным историческим зданиям.
По словам заммэра Натальи Сергуниной, все желающие смогут не спеша рассмотреть убранство и детали интерьеров знаменитых московских зданий. Тем более отправиться на виртуальную экскурсию можно в любое время, из любой точки мира.
"В новую подборку вошли гостиница "Националь", особняк Морозова, дом золотопромышленника Стахеева, особняк чаеторговца Высоцкого и пять павильонов ВДНХ", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.
Особняк Морозова является одним из архитектурных шедевров Федора Шехтеля. Здание находится в Подсосенском переулке.
Дом золотопромышленника Стахеева на улице Новой Басманной представляет собой яркий пример эклектики: фасады выполнены в стиле неогрек, залы – в стиле классицизм.
Гостиница "Националь", расположенная на Моховой улице, славится своими богатыми интерьерами и известными постояльцами.
Особняк чаеторговца Высоцкого был построен в начале ХХ века по проекту архитектора Романа Клейна и стилизован под французское шато.
Кроме того, все желающие смогут виртуально посетить на ВДНХ павильоны №71 "Атомная энергия", №13 "Здравоохранение", № 4 "Космос", №58 "Земледелие" и №62 "Охрана природы".
Ранее стало известно, что самым просматриваемым маршрутом за шесть лет работы проекта стал маршрут "Покажи Москву". Он разработан для тех, кто впервые посетил столицу, и представляет прогулку по 10 достопримечательностям исторического центра. Маршрут посмотрели 133,8 тысячи человек.
"Романтический маршрут" стал вторым по количеству просмотров. На третьем месте расположился маршрут "Путешествие в Рождество".
Проект "Узнай Москву" включает в себя интерактивный гид с описанием 1,9 тысячи зданий и сооружений, 635 памятников, 325 музеев, 195 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях и 105 тематических прогулочных маршрутах.
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