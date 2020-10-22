Ростуризм рассказал о самом дорогом туре на первом этапе программы кешбэка

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Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что самым дорогим туром из купленных на первом этапе программы кешбэка стала поездка в Чеченскую Республику. Об этом она сообщила в эфире канала RTVI.

"Мы сейчас проанализировали итоги первого этапа кешбэка. Самый дорогой тур в период всего первого этапа акции купили в Чеченскую Республику", – отметила она.

Догузова добавила, что пятидневный тур обошелся путешественникам в 120 тысяч рублей.

В России первый этап программы туристического кешбэка прошел с 21 по 28 августа 2020 года. С 15 октября продажи туров возобновились. Программа продлена до 10 января 2021 года, однако уже есть предложение расширить ее еще больше – до конца мая того же года.

В условия акции внесли некоторые изменения. Например, сумма возврата теперь может достичь 20% от стоимости тура, но только в пределах 20 тысяч рублей.