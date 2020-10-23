В АТОР назвали самые востребованные регионы при продаже туров с кешбэком

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Наибольшим спросом при продаже туров с кешбэком в рамках второго этапа программы пользуются Краснодарский край и Крым, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Замыкают тройку лидеров Кавминводы, но отставание значительно. "Существенно разнится средний чек тура с кешбэком на разных направлениях, по видам туризма, а также в зависимости от дат заезда – новогодний период дороже", – уточнили в ассоциации.

Там уточнили, что у большинства опрошенных компаний средний чек путевки по акции стоит 25-35 тысяч рублей за тур. Лечебно-оздоровительные туры с возвратом средств продаются от 30 тысяч рублей на человека, экскурсионные – от 15 тысяч рублей.

В России с 15 октября возобновились продажи туров по программе туристического кешбэка. Она продлена до 10 января 2021 года, однако уже есть предложение расширить ее еще больше – до конца мая того же года.

В условия акции внесли некоторые изменения. Например, сумма возврата теперь может достичь 20% от стоимости тура, но только в пределах 20 тысяч рублей.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что программа туристического кешбэка может стать ежегодной акцией. По ее словам, акция должна поспособствовать развитию туристической отрасли и путешествий конкретно по России.