Купленные по программе кешбэка туры можно будет перенести до конца 2021 года

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Туры, которые куплены по программе кешбэка, могут быть перенесены до конца 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Граждане, которые приобрели туры или забронировали отели по программе туристического кешбэка, смогут перенести путешествие до конца 2021 года", – сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что правило будет действовать, если на территории места отдыха, где была запланирована поездка, ввели режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Также правило распространяется, если аналогичный режим ввели на территории проживания туриста.

Точный срок переноса определяется дополнительным соглашением между туристом и юридическим лицом, которые сформировали туристическую услугу. Уточняется, что поездка должна завершиться не позднее 31 декабря.

"Решение связано с тем, что из-за введения новых ограничительных мер в регионах многие туристы начали обращаться к туроператорам и владельцам гостиниц с просьбой перенести их путешествие на более поздний срок. Граждане опасались возможного запрета на поездки и аннуляции путевок. Теперь эти вопросы урегулированы на уровне правительства", – сообщили в кабмине.

Ранее стало известно, что Ростуризм выступил с предложением включить в программу кешбэка все учреждения санаторно-курортного комплекса России. Сообщалось, что в данную программу пока вошли только те санатории, которые прошли специальную классификацию.

До этого правительство РФ одобрило продление программы туристического кешбэка до 10 января 2021 года. В новой редакции правил указано, что максимальный возврат денежных средств будет составлять 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Оплату разрешено проводить только по карте платежной системы "Мир".