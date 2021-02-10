В РФ предложили разработать федеральную программу образовательного туризма

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил разработать в России федеральную программу образовательного туризма, передает RT.

С соответствующей идеей он обратился к руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой. Он объяснил свое предложение тем, что в стране активно развивается туристических сектор среди молодежи, особенно образовательный.

Кудж пояснил, что молодые люди путешествуют с целью изучения иностранного языка, обучения за рубежом и новых знакомств. Он напомнил, что по численности обучающихся иностранных граждан Россия занимает шестое место в мире.

Ректор института добавил, что предлагает в рамках программы утвердить льготы для иностранных граждан при получении визы, если их целью является учеба. Также он предложил разработать определение "Образовательный туризм" и включить его в законодательство РФ.

Ранее Догузова предположила, что въездной туристический поток в Россию сможет сравниться с докризисным уровнем не раньше 2023 года. По ее словам, при благоприятных условиях внутренний турпоток в Россию в текущем году может вырасти на 15–20%. Догузова напомнила, что восстановление отрасли началось с июля 2020 года.

