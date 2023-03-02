Минпросвещения РФ сообщило о планах закрепить должность наставника

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в России планируется нормативно закрепить должность наставника, передает ТАСС.

"Наставничество требует закрепления в нормативных документах. Чтобы те, кто является наставником, могли и работать, и в трудовой книжке, и дополнительная зарплата была за наставничество", – заявил глава ведомства.

Кравцов подчеркнул, что новая должность будет указана в профессиональной квалификации.

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника согласно указу, который в июне 2022 года подписал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства принял участие в церемонии, которая приурочена к открытию Года педагога и наставника, по видеосвязи 2 марта. По словам Путина, российские власти действуют в интересах детей, чтобы создать для них благополучную и суверенную страну.

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