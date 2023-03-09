В Госдуму внесли законопроект о запрете травли учителей

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Вице-спикер госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой о введении принципа защиты чести и достоинства работников педагогического труда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внесенный в Госдуму законопроект.

Инициативой предлагается дополнить перечень принципов статьи 3 Федерального закона "Об образовании в РФ".

По мнению Чернышова, в стране наметилась тенденция осуждения педагогов даже в тех случаях, когда их действия не носят противоправный характер и не обусловлены профессиональной деятельностью. Зачастую в СМИ транслируются попытки вмешательства в частную жизнь работников образовательной сферы.

Особенно риск посягательства на честь и достоинство педагогов растет в условиях развития информационных технологий и их применении в сфере образования, считает депутат.

До этого стало известно, что в Госдуме готовят законопроект о запрете видео- и фотосъемки на уроках в российских школах.

Председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова пояснила, что инициаторами законопроекта стали сами учителя. Педагоги многочисленными обращениями просили обратить внимание на подобное, заявив, что на уроках дети должны заниматься образованием, а не ожидать удобного момента для того, чтобы начать снимать происходящее.



Запрет на видео- и фотосъемку на уроках могут ввести в школах России

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