Директор школы в Тюмени объяснила, почему не пустила девочку в хиджабе на уроки

Фото: телеграм-канал Mash

Директор школы № 88 Елена Головчак, не пустившая ученицу в хиджабе на занятия, объяснила свое решение социальными различиями, которые рождаются из-за несоблюдения единой формы. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра правительства Тюменской области.

Директор напомнила, что единая форма появилась неслучайно. По ее словам, в школах учатся дети из разных семей и с разным уровнем достатка.

"Единая форма установлена, чтобы стереть социальные различия, о которых детям еще рано думать. Какую форму можно носить, определяют Управляющий совет школы и Совет родителей. А администрация школы уже следит за исполнением того, что родители внесли в устав", – сказала Головчак.

Отец девочки Ибрагим Давудов отметил, что неправы были обе стороны. Он добавил, что пытался защитить дочь, не разобравшись до конца в ситуации. Давудов подчеркнул, что не знал, что этот момент нужно обсудить заранее. Он также попросил не держать на него зла.

В разговоре с URA.RU мужчина добавил, что его дочь сможет посещать уроки с покрытой головой.

"Состоялась встреча с замгубернатора Тюменской области Алексеем Райдером, представителем дагестанской диаспоры Магомедом Ажуевым и директором школы Еленой Головчак. Мы пришли к примирению. Алексей Райдер сказал, что проблем в ношение платков (хиджабов) в Тюменской области нет. Просто заранее нужно предупреждать директоров школ", – пояснил Давудов.

По словам мужчины, конфликт уже исчерпан, а семья не будет обращаться в суд. Он подчеркнул, что ему пообещали, что никто больше не будет останавливать девочку или как-то мстить.

В заключение Давудов попросил всех относиться друг к другу с пониманием и уважением.

Ранее психолог Наталья Малышева объяснила, почему нужна школьная форма. По мнению эксперта, школьная форма нужна для того, чтобы ничего не отвлекало ребят от учебного процесса. Малышева напомнила, как в 90-х решили отказаться от формы, и ученики, в семьях которых был низкий достаток, вынуждены были терпеть насмешки со стороны сверстников в отношении своей одежды.

