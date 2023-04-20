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18:09

Общество

В Минобороны заявили, что не допустят выплаты военных пенсий ветеранам АТО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство обороны РФ будет проверять кандидатов на получение военной пенсии с новых территорий, чтобы ее не получали бывшие служащие украинских войск – участники "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе. Об этом на заседании Госдумы заявила замглавы военного ведомства Татьяна Шевцова.

"Риски есть, но сейчас уже ведется работа по передаче дел. При их принятии будет проводиться обязательная проверка таких военнослужащих", – ответила Шевцова на вопрос депутатов.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий порядок получения военных пенсий для ветеранов, постоянно проживающих в новых регионах России. Для реализации инициативы потребуется 14 миллиардов рублей в год.

Ранее Владимир Путин утвердил создание фонда поддержки участников СВО и их семей. Структуры организации заработают во всех регионах уже в этом году.

Кроме того, в Госдуме предложили ввести сбор в размере 1% с концертов в поддержку участников СВО. Депутат Госдумы Иван Сухарев подчеркнул, что граждане могут продолжать вести мирную жизнь благодаря героизму российских военнослужащих.

Путин утвердил создание фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов

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