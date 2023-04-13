"Хотите спать спокойно?" Введут ли в РФ "военный налог" для мужчин

В Госдуме предложили ввести для россиян "военный налог" в виде прибавки 2–3% к НДФЛ. По предварительной оценке, речь идет о дополнительном сборе по 1–2 тысячи рублей с человека. Причем взимать деньги будут только с мужчин. Рассказываем подробности и разбираемся, может ли эта инициатива стать законом.



"Это не обременение"?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Депутат Госдумы Олег Нилов выступил с инициативой на время СВО ввести в России "военный налог". Он пояснил, что речь идет о взимании дополнительных 2–3% к НДФЛ, причем только с мужчин. "Заплатив 1–2 тысячи в месяц, многомиллионная наша армия военнообязанных и просто находящихся в возрасте, скажем, до 40–50 лет мужчин решит, я считаю, серьезнейшую проблему. Это десятки, может быть, сотни миллиардов рублей ежемесячно", – заявил парламентарий.

По его словам, если люди очень богатые, то "пусть заплатят 5%" к НДФЛ и этих денег хватит, чтобы участникам СВО в два или даже больше раз увеличить денежное довольствие. Свою инициативу Нилов прокомментировал так: "Хотите спать спокойно и не думать о мобилизации? Отдавайте 2–3% плюсом к НДФЛ. Сложно что ли?"

При этом в беседе с журналистами он отметил, что "военный налог" предлагается ввести вообще для всех мужчин, как военнообязанных, так и нет. "Если ты военнообязанный, тебя могут призвать, но не призвали, а ты сейчас дома в тепле, то помогай! Это не обременение, это не кара, это вариант всеобщей поддержки всех наших героев, которым выпало первыми пойти в окопы", – уверен депутат.





Олег Нилов депутат Госдумы Это позволит увеличить в два или более раз сегодняшнее финансирование каждого участника СВО. Не 200 тысяч рублей будут получать, а 400–500 тысяч. Это меняет мотивирующие условия для людей, которые могут пойти на СВО.

Нилов добавил, что сейчас предложение находится на стадии "предварительного чтения концепции". Нужно начать обсуждение инициативы, чтобы двигаться к созданию законопроекта, подчеркнул он. "Необходимо использовать все возможности для мотивации профессиональных военных и добровольцев, надо создать все условия для тех, кто уже находится на СВО, и для тех, кто думает туда пойти", – говорит депутат.



"Много уязвимых моментов"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов в интервью НСН заявил, что не может обсуждать предложение Нилова. Он пояснил, что инициатива слишком абстрактная.





Сергей Неверов заместитель председателя Госдумы Я не слышал инициативу Нилова. На всех мужчин? С какого возраста? Мужчины, которые на пенсии, имеют инвалидность…на кого вводить, о чем говорить? Мужчины – это абстрактное… Абстрактно обсуждать тот законопроект, которого не существует в природе, я не могу.

В свою очередь, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал Москве 24, что в инициативе о новом налоге "много уязвимых моментов". По словам специалиста, вероятно, прибавка 2–3% к НДФЛ с учетом заработка депутатов – это незначительные для них расходы.

Но для некоторых людей 1–2 тысячи рублей является "весомой суммой". "Есть те, у кого каждая тысяча на счету", – подчеркнул Беляев.

Также специалиста удивило, что взимать налог предлагается только с мужчин.

