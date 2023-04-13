Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:33

Общество

"Хотите спать спокойно?" Введут ли в РФ "военный налог" для мужчин

В Госдуме предложили ввести для россиян "военный налог" в виде прибавки 2–3% к НДФЛ. По предварительной оценке, речь идет о дополнительном сборе по 1–2 тысячи рублей с человека. Причем взимать деньги будут только с мужчин. Рассказываем подробности и разбираемся, может ли эта инициатива стать законом.

"Это не обременение"?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Депутат Госдумы Олег Нилов выступил с инициативой на время СВО ввести в России "военный налог". Он пояснил, что речь идет о взимании дополнительных 2–3% к НДФЛ, причем только с мужчин. "Заплатив 1–2 тысячи в месяц, многомиллионная наша армия военнообязанных и просто находящихся в возрасте, скажем, до 40–50 лет мужчин решит, я считаю, серьезнейшую проблему. Это десятки, может быть, сотни миллиардов рублей ежемесячно", – заявил парламентарий.

По его словам, если люди очень богатые, то "пусть заплатят 5%" к НДФЛ и этих денег хватит, чтобы участникам СВО в два или даже больше раз увеличить денежное довольствие. Свою инициативу Нилов прокомментировал так: "Хотите спать спокойно и не думать о мобилизации? Отдавайте 2–3% плюсом к НДФЛ. Сложно что ли?"

При этом в беседе с журналистами он отметил, что "военный налог" предлагается ввести вообще для всех мужчин, как военнообязанных, так и нет. "Если ты военнообязанный, тебя могут призвать, но не призвали, а ты сейчас дома в тепле, то помогай! Это не обременение, это не кара, это вариант всеобщей поддержки всех наших героев, которым выпало первыми пойти в окопы", – уверен депутат.

Это позволит увеличить в два или более раз сегодняшнее финансирование каждого участника СВО. Не 200 тысяч рублей будут получать, а 400–500 тысяч. Это меняет мотивирующие условия для людей, которые могут пойти на СВО.
Олег Нилов
депутат Госдумы

Нилов добавил, что сейчас предложение находится на стадии "предварительного чтения концепции". Нужно начать обсуждение инициативы, чтобы двигаться к созданию законопроекта, подчеркнул он. "Необходимо использовать все возможности для мотивации профессиональных военных и добровольцев, надо создать все условия для тех, кто уже находится на СВО, и для тех, кто думает туда пойти", – говорит депутат.

"Много уязвимых моментов"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов в интервью НСН заявил, что не может обсуждать предложение Нилова. Он пояснил, что инициатива слишком абстрактная.

Я не слышал инициативу Нилова. На всех мужчин? С какого возраста? Мужчины, которые на пенсии, имеют инвалидность…на кого вводить, о чем говорить? Мужчины – это абстрактное… Абстрактно обсуждать тот законопроект, которого не существует в природе, я не могу.
Сергей Неверов
заместитель председателя Госдумы

В свою очередь, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал Москве 24, что в инициативе о новом налоге "много уязвимых моментов". По словам специалиста, вероятно, прибавка 2–3% к НДФЛ с учетом заработка депутатов – это незначительные для них расходы.

Но для некоторых людей 1–2 тысячи рублей является "весомой суммой". "Есть те, у кого каждая тысяча на счету", – подчеркнул Беляев.

Также специалиста удивило, что взимать налог предлагается только с мужчин.

Читайте также

Соболева Илона

обществоистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика