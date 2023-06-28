Главные советы, которые помогут подготовиться к собеседованию

Правильная подготовка к собеседованию не только значительно повысит шансы на трудоустройство. Это еще и гарантия того, что вы сделаете верный выбор в пользу той или иной компании. Рассказываем, какие вопросы нужно подготовить перед встречей с потенциальным работодателем и как себя с ним вести.



Правильная презентация

Чаще всего собеседование начинается с рассказа кандидата о себе. Этот момент стоит продумать заранее. Если соискатель готовился к интервью, это всегда заметно, рассказала Москве 24 карьерный консультант, член Ассоциации карьерного консультирования и сопровождения (АККС) Алена Блездова.

Желательно, чтобы самопрезентация строилась с учетом информации об организации, в которую работник пришел устраиваться. Поэтому до встречи необходимо изучить сайт компании, обратить внимание на ее ценности и миссии, внимательно прочитать требования к соискателю.

Работодатели всегда ищут лояльных кандидатов, которые могут что-то дать организации и соответствуют ее корпоративной культуре. Оправдать надежды проще, когда знаешь, чего от тебя ждут, объяснила специалист.





Алена Блездова карьерный консультант Адаптируйте свою самопрезентацию под требования работодателя. Подумайте, о каком карьерном опыте стоит рассказать больше. Сделайте акцент на том, что вам уже приходилось решать примерно те задачи, которые будут на предлагаемой должности. Также следует рассказать, какую пользу вы можете принести компании.

Кроме того, нужно обратить внимание на требования к вакансии, на основе которых работодатель делает выбор, если у двух кандидатов равные компетенции и опыт. Например, преимущество может быть у тех, кто разделяет ценности здорового образа жизни.



Вопросы работодателю

Следует помнить, что во время собеседования вы тоже выбираете потенциального работодателя. Поэтому, кроме самопрезентации, важно подготовить к нему собственные вопросы.

В первую очередь имеет смысл расспросить нанимателя о предстоящей работе. В частности, функционал, задачи, основные сложности, какой бюджет будет выделяться на те или иные цели. Также стоит попросить рассказать о структуре отдела, личности руководителя и формате взаимодействия с ним.





Алена Блездова карьерный консультант На собеседовании важно понять, насколько должность выгодна для вас. Поэтому надо сразу обсудить все вопросы, связанные с оплатой труда: какой оклад, когда и как выплачивают деньги. "Белая" или "черная" зарплата? Есть ли премиальная система и как она работает?

Можно уточнить, предоставляется ли сотрудникам соцпакет. Речь идет про добровольное медицинское страхование, питание, компенсацию мобильной связи и расходов на автомобиль. Кроме того, нужно выяснить, предполагает ли должность командировки. Следует также обсудить график, попросить показать рабочее место и узнать о возможностях карьерного роста. В конце беседы можно поинтересоваться, когда и через сколько ждать обратной связи.



Нюансы онлайн-собеседования

Многие компании и кандидаты до сих пор предпочитают собеседования в офисе. При этом встреча может быть назначена и в онлайн-формате. Подготовка к такому собеседованию в целом никак не отличается от проработки очной презентации. Однако есть несколько нюансов, которые необходимо продумать до онлайн-конференции. В частности, какой будет обстановка во время собеседования.





Алена Блездова карьерный консультант Обратите внимание на фон: вокруг не должно быть беспорядка. И постарайтесь обеспечить тишину на время собеседования.

Не стоит забывать, что во время онлайн-собеседования также важен внешний вид соискателя.

"У меня была ситуация, когда я проводила онлайн-интервью с мужчиной, претендующим на топовую позицию. Он был одет как положено – рубашка, галстук. Но вдруг его рассказ о личных успехах был прерван влетевшими в комнату детьми и собакой. От растерянности он вскочил, и выяснилось, что соискатель почему-то забыл надеть штаны", – привела пример Алена Блездова.

Кроме этого, перед онлайн-собеседованием обязательно надо проверить звук и работу видео в программе, с помощью которой пройдет диалог. Также важно подготовить запасной источник связи (например, другую программу или второй гаджет) на случай непредвиденных сбоев. Это убережет от лишнего повода для стресса, заключила карьерный консультант.

