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Три основных признака недобросовестного работодателя

Кругом обман? Как выявить недобросовестного работодателя

Ожидания от трудоустройства иногда не совпадают с реальностью. Изначально заявленные условия порой даже наполовину не соответствуют тому, с чем сталкивается сотрудник на самом деле. Однако отличить плохую компанию от хорошей не всегда бывает просто. Рассказываем, на какие признаки нужно обратить внимание, чтобы не попасть в руки к недобросовестному работодателю.

Отрицательная репутация

Фото: depositphotos/CITAlliance

Выявить недобросовестного работодателя еще до собеседования помогут отзывы о его деятельности, рассказала Москве 24 карьерный консультант, HR-эксперт Мария Черныш.

Сейчас все просто: через поисковые системы можно многое узнать о компании и ее руководителях, почитать отзывы сотрудников. Если работодатель был замешан в каких-то скандалах, можно увидеть в Сети новости об этом.
Мария Черныш
карьерный консультант, HR-эксперт

При этом следует помнить, что отрицательные отзывы могут быть оставлены нерадивым сотрудником, а положительные заказаны самой компанией. Но если на работодателя жалуются часто и по одной и той же причине, это повод как минимум задать вопросы на собеседовании, подчеркнула эксперт.

Юрлицо без регистрации

Фото: depositphotos/stockasso

Компания потенциального работодателя может быть просто не зарегистрирована как юридическое лицо. Это главный признак того, что перед вами мошенники, говорит Мария Черныш.

Проверить наличие регистрации у компании можно через Федеральную налоговую службу. Для этого потребуется сайт ведомства. На главной странице надо открыть сервис "Государственная онлайн-регистрация бизнеса" и в списке "Полезное для индивидуальных предпринимателей" найти "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП".

Далее в строку поискового запроса нужно ввести название компании. Уточнить поиск можно, указав регион, в котором находится организация. Если фирма зарегистрирована, вы бесплатно получите электронную выписку со всеми основными данными о ней, объясняла специалист.

Все по договоренности

Фото: depositphotos/racorn

Еще один признак недобросовестного нанимателя – отсутствие конкретики в его ответах на вопросы о трудовых отношениях.

"Если работодатель избегает четкого обсуждения должностных обязанностей, размера зарплаты, правил выплаты премий, карьерных возможностей, условий труда – ждите неприятных сюрпризов после оформления", – отметила HR-эксперт Мария Черныш.

Добросовестный наниматель пришлет будущему сотруднику офер – официальное предложение о работе. В нем будут прописаны все основные условия трудовых отношений.
Мария Черныш
карьерный консультант, HR-эксперт

При получении трудового договора следует внимательно проверить, соответствуют ли прописанные в нем условия тем, что были указаны в офере. Только если все указано так, как договаривались, можно подписывать документ, посоветовала эксперт.

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