Три основных признака недобросовестного работодателя

Ожидания от трудоустройства иногда не совпадают с реальностью. Изначально заявленные условия порой даже наполовину не соответствуют тому, с чем сталкивается сотрудник на самом деле. Однако отличить плохую компанию от хорошей не всегда бывает просто. Рассказываем, на какие признаки нужно обратить внимание, чтобы не попасть в руки к недобросовестному работодателю.



Отрицательная репутация

Выявить недобросовестного работодателя еще до собеседования помогут отзывы о его деятельности, рассказала Москве 24 карьерный консультант, HR-эксперт Мария Черныш.





Мария Черныш карьерный консультант, HR-эксперт Сейчас все просто: через поисковые системы можно многое узнать о компании и ее руководителях, почитать отзывы сотрудников. Если работодатель был замешан в каких-то скандалах, можно увидеть в Сети новости об этом.

При этом следует помнить, что отрицательные отзывы могут быть оставлены нерадивым сотрудником, а положительные заказаны самой компанией. Но если на работодателя жалуются часто и по одной и той же причине, это повод как минимум задать вопросы на собеседовании, подчеркнула эксперт.



Юрлицо без регистрации

Компания потенциального работодателя может быть просто не зарегистрирована как юридическое лицо. Это главный признак того, что перед вами мошенники, говорит Мария Черныш.

Проверить наличие регистрации у компании можно через Федеральную налоговую службу. Для этого потребуется сайт ведомства. На главной странице надо открыть сервис "Государственная онлайн-регистрация бизнеса" и в списке "Полезное для индивидуальных предпринимателей" найти "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП".

Далее в строку поискового запроса нужно ввести название компании. Уточнить поиск можно, указав регион, в котором находится организация. Если фирма зарегистрирована, вы бесплатно получите электронную выписку со всеми основными данными о ней, объясняла специалист.



Все по договоренности

Еще один признак недобросовестного нанимателя – отсутствие конкретики в его ответах на вопросы о трудовых отношениях.

"Если работодатель избегает четкого обсуждения должностных обязанностей, размера зарплаты, правил выплаты премий, карьерных возможностей, условий труда – ждите неприятных сюрпризов после оформления", – отметила HR-эксперт Мария Черныш.





Мария Черныш карьерный консультант, HR-эксперт Добросовестный наниматель пришлет будущему сотруднику офер – официальное предложение о работе. В нем будут прописаны все основные условия трудовых отношений.

При получении трудового договора следует внимательно проверить, соответствуют ли прописанные в нем условия тем, что были указаны в офере. Только если все указано так, как договаривались, можно подписывать документ, посоветовала эксперт.

