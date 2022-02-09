Психолог рассказала, как научиться не реагировать на сплетни коллег

На работу как на праздник спешат только в том случае, когда деловая атмосфера в офисе или на производстве не отравлена интригами и сплетнями. Мы выяснили, как быть, если коллеги не упускают возможности позлословить, и что изменить в себе, чтобы этого не происходило.



Пустая бочка

Сплетники во все времена считались людьми, от которых лучше держаться подальше. Особенно неприятно, если приходится общаться с ними на работе. По словам системного семейного терапевта, психолога Екатерины Кулагиной, многие сотрудники попадают в ситуацию, когда за их спиной коллеги обсуждают в негативном ключе каждый шаг, критикуют и злословят, а в глаза улыбаются и даже набиваются в друзья.

"Самой заметной (но не главной) фигурой в этом сценарии является, конечно, сам сплетник. Чаще всего это один человек, обладающий задатками неформального лидера и задающий правила поведения в коллективе", – комментирует психолог.

Иногда, по словам эксперта, таких людей в коллективе несколько. Они объединяются в костяк, противостоять которому гораздо труднее. Причина злословия проста: собственная жизнь сплетника, как правило, эмоционально пуста и кажется ему бессмысленной.





Екатерина Кулагина психолог Представляете, каково это – жить "никак"? Любой бы в таком положении злился на это. Только судьба все равно сильнее и слушать стенания неудачника не желает.

Амбиций и притязаний у злопыхателя обычно много, и он пытается самоутвердиться за счет других. По мнению психолога, сплетнику необходимо казаться значимым, как-то проявлять себя, чтобы никто не заметил его внутренней пустоты. Напряжение копится, требуется облегчить свое эмоциональное состояние. Тогда нереализованные претензии и накопленную агрессию человек перенаправляет на окружающих.



Игра на зрителей

Специалист отмечает, что, будучи "пустым" внутри, сплетник не уверен в своей силе, а потому не вступает ни с кем в открытый конфликт.

"Он наполняется псевдозначимостью, оценивая и осуждая отсутствующих за их спиной. Но при этом сплетнику нужны зрители – другие члены коллектива, которые выступают второй стороной в данном спектакле", – рассказывает Екатерина Кулагина.

По мнению эксперта, мотивы слушателей обычно схожи – им нечем наполнять свою жизнь. Информация, которую приносит инициатор пересудов, сродни "мыльному" сериалу.





Екатерина Кулагина психолог Всем прекрасно известно, что на самом деле такого в жизни может и не быть, но любопытные коллеги не упускают возможности "убить" время и эмоционально подпитаться, пережевывая подробности.

Эксперт отмечает, что нередко на роль зрителей попадают люди, которым вовсе не нравится происходящее. Но из деликатности или робости они не решаются открыто отказать сплетнику во внимании и продолжают общаться, внутренне не соглашаясь с ним. Самое важное, что следует знать про "зрителей", – им все равно, что слушать. Всю информацию они забудут в ту же секунду, как только появится новый, более актуальный предмет обсуждений.



Плата за успех

Главным героем сценария офисных пересудов, по словам психолога, является сам объект сплетен, на роль которого может попасть каждый.

"Чаще всего недоброжелатели шушукаются за спиной наиболее успешных и реализованных людей. Конечно же, потому, что у них всегда много эмоциональной наполненности, а для сплетника это как сладкий нектар", – замечает Екатерина Кулагина.

К успешным коллегам возникает больше зависти, но на их фоне злопыхателю сложнее выглядеть нужным и важным сотрудником. Это порождает в человеке тревогу. Уверенным в себе людям сплетни обычно неприятны, но не доставляют особых хлопот.





Екатерина Кулагина психолог Самодостаточный человек независим и отчетливо видит свою цель. Он знает, зачем пришел на эту работу, а неодобрение некоторых членов коллектива не отвлекает его от собственных задач.

При отсутствии поддержки от коллег или отпоре от несостоявшейся жертвы сплетник переключается на людей более безопасных, безобидных. Его добыча – сотрудники, зависящие от чужого мнения и неспособные на сопротивление. Таким людям гораздо труднее отмахнуться от пересудов. Тогда, по словам эксперта, речь может идти даже о буллинге в рабочем коллективе.



Разберись в себе

Чтобы не переживать из-за пересудов, терапевт рекомендует понять, ограничивается ли сплетник просто злословием или плетет реальные интриги, которые влияют на результаты работы. Во втором случае надо обращаться к руководителю, демонстрируя в цифрах и на конкретных примерах вред, производимый сплетником.

"Начальник, которому важны результаты деятельности подразделения, найдет чем занять нерадивого болтуна. Если реакция руководителя отсутствует или его отклик слишком слаб, чтобы повлиять на происходящее, задумайтесь, стоит ли оставаться в этой нездоровой ситуации, рискуя подставить себя не только под злой язык", – говорит Екатерина Кулагина.

В случае когда пересуды не дают вам покоя, психолог советует сосредоточиться на себе и задуматься о причинах.





Екатерина Кулагина психолог Сплетника увещеваниями не унять – он на эмоциональную голодовку добровольно не согласится. Но ведь и вам что-то мешает не обращать на него внимания. В этом надо разобраться.

Если человек болезненно реагирует на сплетни, то, по мнению психолога, возможно, он перфекционист, привыкший всегда и везде быть на высоте, невзирая на обстоятельства. Или же сотруднику свойственно со всем смиряться: он не умеет себя защищать, проявлять истинные чувства, не способен сказать открытое "нет", когда сплетник обращается к нему за новой порцией информации.

"Не исключено также, что вы по-детски нуждаетесь в одобрении и признании от людей, которые кажутся вам значительными, а за горстку "поглаживаний" готовы отдать себя на растерзание. Поймите свои причины и работайте с ними", – призывает терапевт.

По мнению эксперта, если понять первоисточник болезненного отношения к сплетням, то и реакция на злословие будет уверенной и естественной. Интриган лишится энергетической подпитки, потеряет интерес к потенциальной жертве. Тогда можно дальше спокойно жить и результативно работать.

