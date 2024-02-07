Карьерный эксперт назвал способ идеально распланировать день

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Спланировать идеальный день, в котором будет место как для работы, так и для семьи, хобби и активного отдыха, можно с помощью пары простых методик. Об этом Москве 24 рассказал начальник отдела обучения и развития специализированного центра занятости "Моя карьера" Никита Медведев.

По его словам, с точки зрения трудозатрат почти каждый рабочий день можно сделать идеальным. Чтобы этого достичь, необходимо принять во внимание три аспекта.

Первое – планировать свой день и выявлять приоритеты среди входящих задач;

второе – учитывать количество незапланированных дел, которые появляются в ходе рабочего дня, и трудозатраты на их выполнение;

третье – понимать, сколько задач человек может качественно реализовывать, чтобы при этом оставаться в ресурсе.

ведения чек-листа задач



Никита Медведев начальник отдела обучения и развития специализированного центра занятости "Моя карьера" Самые трудные задачи надо выделить и выполнить их в первую очередь. Во время этого нужно стараться не отвлекаться в течение получаса, а затем сделать пятиминутный перерыв.

Начать эксперт посоветовал с самой базовой техники –: в первые 10 минут рабочего времени стоит прописать весь список дел, которые нужно выполнить. Медведев отметил, что при заполнении чек-листа разгружается память и облегчается рабочий процесс.

В свою очередь, понять, сколько незапланированных задач в среднем приходит в день и в какое время, можно только опытным путем: данные о поступающих заданиях необходимо фиксировать в течение месяца. Это поможет понять, когда наиболее высока вероятность появления новых дел с ограниченным сроком выполнения.

"Это означает, что в такие дни в чек-лист можно включать меньше заранее намеченных планов и предусмотреть время на внезапные дела", – добавил эксперт.

Параллельно важно определить по особой методике, сколько задач в рабочее время человек может выполнить, чтобы в конце дня у него оставались силы. Выполняя пункты из чек-листа, нужно подсчитать, сколько из них доведено до конца. А в конце рабочего дня оценить, сколько осталось сил по шкале от 1 до 5.

"Это и будет итоговый остаток ресурса", – объяснил Медведев.

К примеру, если сил практически не осталось, хочется приехать домой, молча поужинать и уснуть, уровень ресурсности близится к 1. Если же человек готов отправиться на прогулку, заняться спортом, общаться с близкими, скорее всего, его ресурсность не ниже 4.

В итоге нужно просто сравнить объем задач, выполняемый в рабочее время, и то количество ресурсов, которое остается по окончании трудового дня.



Никита Медведев начальник отдела обучения и развития специализированного центра занятости "Моя карьера" Благодаря такой методике можно понять, какое максимальное число дел может быть выполнено не в ущерб ресурсам организма. И тогда картинка идеального дня начинает складываться. Зная оптимальное количество задач в день, человек может выстраивать план дел на неделю и даже на месяц.

Медведев подчеркнул, что количество заданий, которые запланированы на всю неделю, должно быть равномерно распределено на каждый день. Тогда и объем ресурсов человека будет использоваться грамотно.

Научиться грамотному планированию каждый желающий может в центре "Моя карьера". Например, москвичи могут пройти курсы "Тайм-менеджмент: основы планирования" или "Тайм-менеджмент: расстановка приоритетов".

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