07 февраля, 15:20Общество
Карьерный эксперт назвал способ идеально распланировать день
Фото: 123RF/outkastdesign
Спланировать идеальный день, в котором будет место как для работы, так и для семьи, хобби и активного отдыха, можно с помощью пары простых методик. Об этом Москве 24 рассказал начальник отдела обучения и развития специализированного центра занятости "Моя карьера" Никита Медведев.
По его словам, с точки зрения трудозатрат почти каждый рабочий день можно сделать идеальным. Чтобы этого достичь, необходимо принять во внимание три аспекта.
- Первое – планировать свой день и выявлять приоритеты среди входящих задач;
- второе – учитывать количество незапланированных дел, которые появляются в ходе рабочего дня, и трудозатраты на их выполнение;
- третье – понимать, сколько задач человек может качественно реализовывать, чтобы при этом оставаться в ресурсе.
Начать эксперт посоветовал с самой базовой техники – ведения чек-листа задач: в первые 10 минут рабочего времени стоит прописать весь список дел, которые нужно выполнить. Медведев отметил, что при заполнении чек-листа разгружается память и облегчается рабочий процесс.
В свою очередь, понять, сколько незапланированных задач в среднем приходит в день и в какое время, можно только опытным путем: данные о поступающих заданиях необходимо фиксировать в течение месяца. Это поможет понять, когда наиболее высока вероятность появления новых дел с ограниченным сроком выполнения.
"Это означает, что в такие дни в чек-лист можно включать меньше заранее намеченных планов и предусмотреть время на внезапные дела", – добавил эксперт.
Параллельно важно определить по особой методике, сколько задач в рабочее время человек может выполнить, чтобы в конце дня у него оставались силы. Выполняя пункты из чек-листа, нужно подсчитать, сколько из них доведено до конца. А в конце рабочего дня оценить, сколько осталось сил по шкале от 1 до 5.
"Это и будет итоговый остаток ресурса", – объяснил Медведев.
К примеру, если сил практически не осталось, хочется приехать домой, молча поужинать и уснуть, уровень ресурсности близится к 1. Если же человек готов отправиться на прогулку, заняться спортом, общаться с близкими, скорее всего, его ресурсность не ниже 4.
В итоге нужно просто сравнить объем задач, выполняемый в рабочее время, и то количество ресурсов, которое остается по окончании трудового дня.
Медведев подчеркнул, что количество заданий, которые запланированы на всю неделю, должно быть равномерно распределено на каждый день. Тогда и объем ресурсов человека будет использоваться грамотно.
Научиться грамотному планированию каждый желающий может в центре "Моя карьера". Например, москвичи могут пройти курсы "Тайм-менеджмент: основы планирования" или "Тайм-менеджмент: расстановка приоритетов".
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