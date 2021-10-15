Матвиенко назвала выступление Путина главным событием Евразийского женского форума

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала выступление Владимира Путина главным событием III Евразийского женского форума, так как это свидетельствует о понимании руководством страны важности вопросов гендерного равенства. Об этом она заявила в беседе с RT.

"Это дает серьезный сигнал всем участникам форума, что мы работаем не зря. <...> Это очень серьезный импульс для руководителей всех уровней, для власти всех уровней. Что эти вопросы остаются в государстве в числе приоритетов", – сказала сенатор.

Она напомнила слова президента, который отметил важность создания условий для самореализации женщин вне зависимости от того, хотят ли они строить карьеру или заниматься семьей.

"Форум идет динамично, очень энергично, очень содержательно", – заключила Матвиенко.

Накануне Владимир Путин выступил на III Евразийском женском форуме. В ходе своей речи он назвал традиционные ценности главной нравственной опорой России.

По его словам, особая роль женщин в российских семьях заслуживает искренней благодарности, добавив, что в России уважительно относятся к их деловым и профессиональным качествам.

