Студентам МГСУ разрешили жить в общежитии с новорожденным

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Руководство Московского государственного строительного университета (МГСУ) разрешило семье студентов жить с новорожденным ребенком в общежитии, куда их ранее отказалась пускать комендант. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МГСУ.

"В настоящее время руководству университета и администрации общежития от мамы ребенка было предоставлено заявление о разрешении проживания ребенка в общежитии совместно с родителями", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что студентов-молодоженов не пустили с младенцем в общежитие вуза, где они проживали. Молодые люди заявили, что их заранее не предупредили, что жить с ребенком в общежитии нельзя.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова попросила и. о. ректора вуза Андрея Волкова оказать необходимую помощь семье.

Волков опроверг информацию о выселении из общежития семьи студентов с ребенком. По его словам, молодых людей никто не выселял. Он отметил, что из-за отсутствия заявления о том, что у них родился ребенок, произошло недопонимание.

