В МГСУ опровергли информацию о выселении студентов с ребенком

И. о. ректора Московского государственного строительного университета (МГСУ) Андрей Волков опроверг информацию о выселении из общежития семьи студентов с ребенком, сообщает Агентство "Москва".
"Никто наших студентов из общежития не выселял. На самом деле, ребята не обратились к нам с заявлением о том, что у них появился новый член семьи. Из-за этого произошло некоторое недопонимание", – заявил Волков.
По его словам, студенты уже написали необходимое заявление. Его оперативно рассмотрят, а руководство вуза постарается помочь.
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, в свою очередь, намерена обратиться в министерство образования и науки РФ для выработки мер поддержки студентов с детьми.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что студентов-молодоженов не пустили с младенцем в общежитие вуза, где они проживали. Молодые люди заявили, что их заранее не предупредили, что жить с ребенком в общежитии нельзя.
Студентов с новорожденным малышом не пустили в общежитие
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