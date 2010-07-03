Названа стоимость проезда по трассе Москва–Петербург

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на проект приказа "Автодора", поездка обойдется в среднем в 1,3–2 тысячи рублей. Цена будет зависеть от дня недели и наличия транспондера – устройства, позволяющего оплатить проезд без остановки.

При этом на разных участках в зависимости от протяженности траты будут различаться. Например, доехать от Москвы до Твери в выходные можно будет за 870 рублей, а от Твери до Петербурга – за 1150 рублей при условии расчета наличными.

Для среднегабаритных автомобилей проезд составит 2030 рублей, с транспондером – 1521 рубль. Водителям грузовиков и автобусов придется заплатить 2710 и 3980 рублей, а с транспондером – 2106 и 3188 рублей.

"Автодор" объясняет стоимость проезда высокими затратами на строительство, которые составили около 550 миллиардов рублей.

Трасса протянется от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга и откроется в ноябре. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Проезд займет не более пяти с половиной часов.

Сейчас максимальная разрешенная скорость движения до 110 километров в час установлена на всех платных участках трассы, кроме обхода Вышнего Волочка, где она уже составляет 130 километров в час.