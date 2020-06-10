На трассе М4 "Дон" из Краснодара в Москву изменится скоростной режим

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На участке трассы М4 "Дон" изменится скоростной режим при движении из Краснодара в Москву. Временные ограничения скорости введут с 10 июня, сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".

"На мостовом переходе через реку Дон с 10 июня 2020 года вводятся временные ограничения скоростного режима для безопасности водителей. С 1060-го километра по 1062-й километрм трассы М4 "Дон" при движении из Краснодара в сторону Аксая и Москвы скорость будет ограничена 70 километрами в час на подходах к мосту и 50 километрами в час на самом мосту", – уточняется в сообщении.

Известно, что данные нововведения связаны с проведением дорожных работ. На время их выполнения движение транспорта будет осуществляться по одной из трех полос.

Согласно планам, дорожные работы планируется завершить до конца месяца.

Ранее скоростной режим был изменен на четырех подмосковных дорогах. На региональных трассах в Истре, Одинцове, Орехово-Зуеве и Чехове установили максимально допустимую скорость в 70 и 50 километров в час. Как отметила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, это необходимо для снижения аварийности и повышения безопасности движения.