Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро было затруднено из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

ЧП с пассажиром произошло в утренний час пик. Из-за этого на южном участке линии временно были увеличены интервалы движения. Сейчас движение вводится в график.

Подробности инцидента и данные о состоянии пассажира, упавшего на рельсы, не приводятся.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал пассажира, спрыгнувшего с балкона на платформу станции БКЛ "Проспект Вернадского". Теперь он должен будет заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за совершенное административное правонарушение.

До этого также в Московском метрополитене полицейские задержали 26-летнего мужчину, который прыгнул на рельсы, чтобы забрать упавшие наушники. Все случилось на станции метро "Парк культуры" Сокольнической линии. Нарушитель также был оштрафован.



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