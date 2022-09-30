В столичном метро задержали мужчину, прыгнувшего на рельсы из-за упавших наушников

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В Московском метрополитене полицейские задержали 26-летнего мужчину, который прыгнул на рельсы, чтобы забрать упавшие наушники. Об этом сообщает начальник управления информации и общественных связей главка МВД РФ по столице Владимир Васенин.

"Установлено, что в ночное время на станции метро "Парк культуры" Сокольнической линии пассажир, дождавшись отъезда электропоезда, спрыгнул с платформы на жесткий путь, чтобы поднять упавшие наушники", – приводят его слова на сайте главка.

Васенин добавил, что нарушителя доставили в отделение полиции и составили протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ. В итоге мужчине выписали штраф 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал пассажира, спрыгнувшего с балкона на платформу станции БКЛ "Проспект Вернадского". Теперь он должен будет заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за совершенное административное правонарушение.

"Московский патруль": мужчина спрыгнул на рельсы в метро, чтобы сократить путь

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